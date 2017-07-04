СМИ сообщили о стрельбе в торговом центре в штате Южная Каролина

2017-07-04 03:15 | www.trend.az | 5

Полиция прибыла в торговый центр в городе Норт-Чарлстон в американском штате Южная Каролина, где были слышны выстрелы, передает РИА Новости со ссылкой на местную газету Post and Courier.



По данным газеты, выстрелы произошли в центре Northwoods Mall. Никто не пострадал, зданию был нанесен материальный ущерб.

Торговый центр эвакуировали, отмечает издание со ссылкой на источники. На месте происшествия находятся подразделения полиции и вертолет.

Мэр города Кит Самми (Keith Summey) заявил, что полиция располагает описанием внешности подозреваемого