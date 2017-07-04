Borsa günü yatay tamamladı

2017-07-04 03:43 | www.trend.az | 0

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 81,91 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,45 yükseldi, holding endeksi ise yüzde 0,21 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,01 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,86 ile bilişim oldu.

Haftaya pozitif bir başlangıç yapan Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi açıklanan enflasyon verisinin son 10 ayın en hızlı düşüşünü gerçekleştirmesinin ardından 101.000 puan sınırına kadar çıktı. Bu seviyelerde etkisini artıran satışlarla kazançlarının önemli bir kısmını geri veren BIST 100 endeksinin 100.500 üzerinde dengelenmesi dikkati çekti.

Kaynak: AA