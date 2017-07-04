Трамп обсудил с Меркель повестку G20

2017-07-04 03:58 | www.apa.az | 3

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора в понедельник обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель повестку дня грядущей "большой двадцатки" G20, в том числе вопросы климата, говорится в релизе Белого дома.

"Президент Дональд Трамп обсудил сегодня с канцлером Германии Ангелой Меркель предстоящий саммит G20 в Гамбурге (Германия). В ходе дискуссии лидеры обсудили вопросы климата", — отмечается в сообщении

Саммит "Большой двадцатки" в Гамбурге пройдет 7-8 июля. Ранее о решении выйти из Парижского соглашения по климату заявил президент США Дональд Трамп, так как, по его мнению, оно было "крайне нечестным" по отношению к США и могло нанести ущерб их экономическим интересам, обогащало бы другие страны, такие как Индия и Китай.