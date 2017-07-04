Спецпредставитель ПА ОБСЕ на Южном Кавказе встретился с дипломатами из Азербайджана и Армении

2017-07-04 04:01 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Специальный представитель Парламентской Ассамблеи ОБСЕ на Южном Кавказе Кристиан Вигенин (Болгария) в понедельник в Вене провел серию встреч, посвященных событиям на Южном Кавказе, в том числе по переговорам, связанным с нагорно-карабахским конфликтом.

Кристиан Вигенин встретился с высокопоставленными дипломатами из Азербайджана и Армении и сопредседателями Минской группы ОБСЕ по урегулированию в Нагорном Карабахе.

В ходе своих встреч Вигенин подчеркнул важность продолжения усилий в рамках согласованных форматов обсуждений, отметив потенциал парламентского диалога, который может способствовать политической воле.



К.Вигенин в ходе встреч в столице Австрии отметил важность продолжения переговоров по урегулированию конфликта в рамках согласованных форматов обсуждений, подчеркнув способствующий политической воле потенциал межпарламентского диалога.



«Конфликты в регионе, по-прежнему, сопровождаются человеческими жертвами. Я намерен продолжить обсуждение с коллегами в Парламентской ассамблее ОБСЕ как мы можем использовать наше политическое влияние, чтобы способствовать постоянным усилиям и обеспечить импульс для обеспечения всеобъемлющего и устойчивого мира в регионе», - сказал Спецпредставитель.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.