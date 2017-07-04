Синьхуа сообщает, что Путин и Си Цзиньпин обсудили КНДР и Сирию

2017-07-04 05:25 | www.trend.az | 3

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи в понедельник вечером обсудили ситуацию на Корейском полуострове и сирийский вопрос, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.



Председатель Китая находится в Москве с двухдневным визитом. Два лидера провели неформальную встречу в Кремле.

"Два лидера обменялись мнениями по ситуации на Корейском полуострове и в Сирии. Обе стороны согласились, что Китай и Россия должны сохранить стратегическое сотрудничество, чтобы содействовать мирным переговорам и решению проблемы на Корейском полуострове должным образом, а также подтолкнуть все стороны к решению ядерной проблемы Корейского полуострова путем диалога и переговоров", - отмечает агентство.