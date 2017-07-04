Глава Южной Кореи созывает совет национальной безопасности

2017-07-04 06:06 | www.trend.az | 4

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин дал указание созвать экстренное заседание совета национальной безопасности в связи с новым ракетным испытанием КНДР, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Ренхап.

По данным агентства, заседание начнется во вторник в 11.30 по местному времени. Ожидается, что на заседании будет проверена военная готовность страны на случай "новых провокаций".

Во вторник в 9.40 по местному времени, КНДР провела пуск баллистической ракеты из провинции Пхёнан-Пукто в сторону Японского моря.