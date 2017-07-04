В России продолжаются лесные пожары

2017-07-04 06:21 | www.apa.az | 4

Порядка 142 пожаров полыхало за сутки в лесах регионов Дальнего Востока России, из них 32 возгорания – новые.

Как передает АПА со ссылкой на «Интерфакс», всего огнем за сутки в регионах было пройдено 33,3 тыс. га. Больше всего пострадала Якутия, где выгорело 20 тыс. га, и Хабаровский край - 13 тыс. га.

По данным на утро вторника, удалось потушить 13 пожаров, 90 продолжают гореть в Якутии, 26 в Хабаровском крае, 12 в Амурской области.

Уточняется, что к борьбе с огнем в регионах привлекались более 1,3 тыс. человек, была задействована 161 единица техники и семь воздушных судов.