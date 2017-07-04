КНДР провела пуск баллистической ракеты - ОБНОВЛЕНО
2017-07-04 07:04 | www.apa.az | 5
Баллистическая ракета средней дальности, выпущенная во вторник с западного побережья КНДР, пролетела 930 км.
Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, полет продолжался 40 минут, ракета упала в исключительной экономической зоне Японии.
Сведений об ущербе, причиненном японским воздушным или морским судам, пока нет. Отмечается, что это была не межконтинентальная баллистическая ракета.
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Северная Корея произвела пуск баллистической ракеты.
Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает NHK со ссылкой на данные Минобороны Южной Кореи.
Она может упасть в исключительной экономической зоне Японии.