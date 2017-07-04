Президент Южной Кореи пригласил главу Узбекистана посетить страну с госвизитом

2017-07-04 07:18 | www.trend.az | 4

ТАШКЕНТ /Trend/ - Мэр Сеула Пак Вон Сун, передал накануне президенту Узбекистана Шавкату Мирзияеву приглашение главы Республики Корея Мун Чжэ Ина посетить эту страну с государственным визитом до конца текущего года, сообщило Национальное информагентство Узбекистана (УзА).

Шавкат Мирзияев, принимая гостя, прибывшего с визитом в Ташкент, с признательностью принял приглашение, отметив, что Узбекистан и Южную Корею связывают отношения дружбы, взаимовыгодного сотрудничества и стратегического партнерства.

Республика Корея является ведущим инвестиционным и технологическим партнером Узбекистана – здесь реализованы и осуществляются десятки крупных проектов в различных отраслях экономики с привлечением инвестиций южнокорейских компаний и банков на сумму свыше семи миллиардов долларов.

Особое внимание было уделено привлечению передового южнокорейского опыта в сфере организации эффективной системы управления городом, развития современной транспортной системы и жилищно-коммунального хозяйства с применением современных технологий, взаимодействия в области градостроительства, архитектуры и ландшафтного дизайна.

На состоявшейся в этот же день встрече мэра Сеула с хокимом Ташкента Рахмонбеком Усмановым обсуждались вопросы расширения торгово-экономических, инвестиционных и культурно-гуманитарных связей между столицами двух государств.

Пак Вон Сун высоко оценил планы по развитию Ташкента до 2030 года и выразил намерение мэрии Сеула принять участие в этой работе.

Глава администрации Сеула также принял участие в узбекско-корейской конференции по развитию городского общественного транспорта.

По итогам конференции администрации Ташкента и Сеула подписали декларацию об укреплении двухсторонних связей и меморандум о сотрудничестве в сфере ИКТ.

Главы двух городов договорились организовать взаимные поездки представителей бизнеса в Ташкент и Сеул, а также привлекать инвестиции в сферу малого бизнеса, налаживании прямых контактов между предпринимателями.

В рамках визита мэра Сеула в Ташкенте состоялась церемония открытия мемориального памятника «Благодарность узбекскому народу за теплоту и доброту» от корейской диаспоры Узбекистана.

Мемориал посвящен скорбной для корейских жителей Узбекистана дате - 80-летию с начала депортации корейского народа на территорию Средней Азии.

Корейцы, волею судьбы оказавшиеся в Узбекистане, являются активными членами общества - работают во всех сферах социально-экономической жизни республики, в обеих палатах парламента, местных советах народных депутатов, органах управления.

Мэр Сеула выразил благодарность народу Узбекистана за помощь и создание достойных условий для корейцев в стране.



(Автор: Демир Азизов)