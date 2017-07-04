Узметкомбинат до конца 2018 года реализует проект по производству крепежных деталей для машиностроения

2017-07-04 07:47 | www.trend.az | 6

ТАШКЕНТ /Trend/ - АО "Узбекский металлургический комбинат" (Узметкомбинат, Ташкентская область) до конца 2018 года осуществит проект стоимостью 31,57 миллиона долларов по созданию производства крепежных деталей для машиностроительной промышленности, следует из специального распоряжения президента Узбекистана.

Согласно документу, опубликованному на сайте пресс-службы президента, утверждены технико-экономические параметры инвестиционного проекта и условия его реализации. Проектная мощность нового производства составит пять тысяч тонн крепежных деталей (болты, гайки и шайбы) в год.

Распоряжением утверждена также схема финансирования проекта. Он будет профинансирован за счет собственных средств Узметкомбината в размере 9,42 миллиона долларов, кредитов Гос банка развития Китая на 12,58 миллиона долларов, германского Commerzbank – на шесть миллионов долларов и узбекского Ипотека банка – на 3,55 миллиона долларов.

В настоящее время по результатам тендерных торгов заключены контракты между Узметкомбинатом и рядом компаний на поставку оборудования. В том числе с Berkshire Establishment LLP (Великобритания) - на поставку технологической линии по производству крепежных деталей стоимостью 14,8 миллиона долларов, Sytco A.G. (Швейцария) - на поставку намоточного оборудования для производства горячекатаного круглого проката стоимостью шесть миллионов евро, Inoxihp Spa (Италия) - на поставку оборудования гидравлического сбивания окалины стоимостью около 400 тысяч долларов.

Узметкомбинат - единственное в Центральной Азии предприятие отрасли, работающее на металлическом ломе. Комбинат был введен в действие в 1956 году. Ранее он перерабатывал металлический лом, поступающий из всех республик Центральной Азии. В настоящее время из-за снижения поставок лома мощности предприятия загружены не полностью, часть импортируемого лома перерабатывается по толлингу.

(Автор: Демир Азизов)