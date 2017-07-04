В Астане стартовал пятый раунд двухдневных переговоров по Сирии

2017-07-04 08:35 | www.trend.az | 5

В Астане стартовал пятый раунд двухдневных переговоров по Сирии, он начался с заседания совместной рабочей группы по деэскалации, передает РИА Новости.



Накануне прошел ряд двусторонних встреч на уровне экспертов, во вторник они продолжатся на уровне глав делегаций в разных форматах. Главной темой переговоров станет определение зон деэскалации, меморандум об установлении которых стал главным итогом прошлого раунда 3-4 мая.

"В центре внимания сейчас то, как установить зоны деэскалации в реальности. Это очень сложно. Во-первых, необходимо договориться о карте. Затем о том, кто будет осуществлять контроль в зонах, и о том, что именно нужно контролировать. Также о том, что делать с нарушителями, с присутствующими там "Ан-Нусрой" и "Исламским государством", - сказал РИА Новости источник на переговорах перед их началом.

Еще одной темой пятого раунда станет обсуждение вопроса о создании сирийского комитета национального примирения.