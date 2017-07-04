Корабли Каспийской флотилии приведены в состояние высшей боевой готовности

2017-07-04 08:42 | www.oxu.az | 3

«Управление, корабельные соединения и воинские части Каспийской флотилии приведены в состояние высшей степени боевой готовности».

Как передает Oxu.Az, об этом сообщается на сайте Минобороны России.

Тренировка, к которой привлечено около тысячи военнослужащих, является плановой.

«Задействовано более 10 боевых кораблей и судов обеспечений, а также 150 единиц боевой и специальной техники», – отметили в Южном военном округе. – «Батальоны морской пехоты Каспийской флотилии, дислоцированные в Астраханской области и Дагестане, подняты по тревоге и приступили к выполнению учебно-боевых задач».

По данным ведомства, экипажи кораблей отработали экстренную подготовку судов к выходу в море и применению оружия. Помимо этого, были проведены учения по противовоздушной обороне и маскировке пунктов базирования.

A.M.