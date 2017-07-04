Азербайджан и Египет обновят договорно-правовую базу

2017-07-04 09:06 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Правительства Азербайджана и Египта намерены обновить договорно-правовую базу, сказал в понедельник Trend посол Азербайджана в Египте Турал Рзаев.

На стадии рассмотрения находятся проекты двусторонних документов, которые охватывают такие сферы, как экономика, сельское хозяйство, образование, культура, наука и др. Часть двусторонних соглашений в этих сферах требует обновления, сказал посол.

Перспективные сферы для развития сотрудничества между Азербайджаном и Египтом будут рассмотрены на предстоящем заседании совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому сотрудничеству.

Пятое заседание межправкомиссии предварительно было намечено на июль в Баку, позже было предложено перенести его на осень в Каир, окончательное решение по сроку и месту проведения переговоров еще не принято, сказал посол.

В ходе этого заседания планируется рассмотреть такие вопросы, как ход реализации ранее достигнутых договоренностей между странами, изучение новых перспектив для сотрудничества деловых людей, а также предстоит рассмотреть обновление и расширение договорно-правовой базы между двумя странами.

Сегодня основными направлениями двустороннего сотрудничества являются сферы энергетики, туризма, сельского хозяйства, медицины и фармацевтики, где Египет обладает большим опытом.

Азербайджан также намерен активизировать усилия по продвижению бренда Made in Azerbaijan в Египте и расширить возможности выхода египетского бизнеса на свой рынок.

Фармацевтика является наиболее важной сферой сотрудничества двух стран. Сегодня Азербайджан импортирует из Египта более 30 наименований фармацевтической продукции. Азербайджан же поставляет в Египет нефть и нефтепродукты, продукцию химических предприятий.

В целом объем товарооборота между двумя странами за последние пять-шесть лет составил порядка пяти миллиардов долларов, отметил Рзаев. Обе страны имеют большой потенциал для увеличения объема товарооборота, сказал посол.

Согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, объем товарооборота между двумя странами в январе-мае 2017 года составил 3,5 миллиона долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года товарооборот Азербайджана с Египтом увеличился на один миллион долларов, или на 40 процентов.

(Автор: Себа Агаева. Редактор: Ирина Парфёнова)