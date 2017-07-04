В Лянкяране трагически погиб молодой человек – ФОТО

2017-07-04 09:02 | www.oxu.az | 4

В Лянкяране молодой человек, который должен был отправиться на военную службу, утонул в море.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел вчера вечером.

Житель Джалилабадского района Адиль Гулиев 1995 г.р. поехал с друзьями на пляж. Во время купания молодой человек утонул в море.

Тело А.Гулиева волнами вынесло на берег. Сообщается, что А.Гулиев был обручен, окончил университет и должен был отправиться на военную службу.

По факту ведется расследование.

Э.А.

