В Венесуэле за три месяца протестов погибли почти 90 человек

2017-07-04 09:14 | www.oxu.az | 4

Не менее 88 человек погибли в Венесуэле к настоящему времени в ходе антиправительственных протестов, начавшихся 1 апреля.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, такие данные, основываясь на собственных подсчетах, приводит в понедельник электронная версия газеты El Nacional.

По данным генеральной прокуратуры, жертвами насилия стали порядка 84 человек, немногим более 1,4 тыс. пострадали. Представители оппозиции оценивают число пострадавших в 15 тыс. человек.

Как сообщила неправительственная организация «Венесуэльский уголовный форум», 3,55 тыс. человек были задержаны, из них под стражей до сих пор остаются 1,1 тыс.

Н.О.