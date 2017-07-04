Официальный курс маната к мировым валютам на 4 июля

2017-07-04 09:26 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на четвертое июля установлен на уровне 1,7021 и 1,9356 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник.

Курсы валют и драгметаллов 04.07.2017 1 доллар США 1 USD 1.7021 1 евро 1 EUR 1.9356

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