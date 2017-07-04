В Джалилабаде чиновника избили в кабинете

2017-07-04 09:33 | www.oxu.az | 4

В Джалилабадском районе начальника управления избили в собственном кабинете.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел в представительстве ОАО «Азеришыг» в Джалилабаде.

По словам местных жителей, начальник Джалилабадского управления продажи электричества, 57-летний Айдын Мамедов был избит в своем кабинете. Начальник получил травмы и после оказания ему первой медицинской помощи был отпущен на амбулаторное лечение.

Причины инцидента пока неизвестны.

О произошедшем уже сообщили в отделение полиции.

A.M.

