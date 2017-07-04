Туркменистан для Беларуси является стратегическим партнером в Центральной Азии - посол

2017-07-04 09:45 | www.trend.az | 4

АШХАБАД /Trend/ - Стратегическим партнером в Центральной Азии для Беларуси является Туркменистан, говорится в статье посла Беларуси Олега Табанюхова, распространенной в туркменских СМИ по случаю Дня независимости Беларуси.

"Белорусско-туркменская дружба проверена временем и не подвержена никаким влияниям мировой политической конъюнктуры. Примером для других стран может служить конструктивное взаимодействие Беларуси и Туркменистана на крупных международных площадках", - говорится в материале.

Как отмечается в статье, взаимная поддержка международных инициатив, направленных на укрепление мира, стабильности и расширение эффективного экономического развития, является ярким подтверждением единых подходов к реализации основных принципов внешней политики Беларуси и Туркменистана.

По мнению дипломата, в основе сотрудничества как в многостороннем, так и в двустороннем формате лежат практика ежегодных визитов на высшем уровне и доверительные отношения между президентом Беларуси Александром Лукашенко и президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Динамично развиваются двусторонние торгово-экономические отношения.

В 2016 году объём торговли товарами и услугами достиг 300 миллионов долларов. В белорусских высших учебных заведениях обучается около 9 тысяч туркменских студентов.

"В текущем году произошли два исторически важных для Беларуси и Туркменистана события – ввод в эксплуатацию Гарлыкского горно-обогатительного комбината и открытие нового комплекса Посольства Республики Беларусь в Ашхабаде. Эти события подтвердили долгосрочные перспективы и стратегический характер белорусско-туркменских отношений", - говорится в статье.

Ранее сообщалось, что также примером эффективного сотрудничества является реализация проекта строительства в Лебапском велаяте (области) Туркменистана горно-обогатительного комбината по производству калийных удобрений. Возведенный "Белгорхимпромом" комплекс стоимостью более одного миллиарда долларов США рассчитан на производство 1 миллиона 400 тысяч тонн удобрений в год.

(Автор: Гусейн Гасанов)