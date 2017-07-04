Режим прекращения огня был нарушен 128 раз

2017-07-04 10:02 | www.apa.az | 6

Подразделения вооруженных сил Армении, используя 60 миллиметровые минометы (9 снарядов), в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 128 раз.



Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Минобороны, армяне с позиций, расположенных в селе Шаваршаван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селах Мосесгех, Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кемерли, Гаймаглы, Ферехли Газахского района, Агдам, Коханеби Товузского района и Заманлы Гядабейского района.



Позиции Вооруженных Сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Шураабад, Баш Гарвенд, Джевахирли, Гарагашлы, Ширванлы, Сарыджалы, Новрузлу, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Гарвенд, Гараханбейли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района и Мехдили Джабраилского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.