Россия предложит парламентариям ОБСЕ усилить санкции за финансирование терроризма

2017-07-04 10:03 | www.trend.az | 4

Российская делегация предложит принять резолюцию о необходимости усилить уголовную ответственность за финансирование терроризма на ежегодной сессии Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ, которая пройдет в Минске с 5 по 9 июля. Об этом сообщил журналистам глава российской делегации в ПА ОБСЕ вице-спикер Госдумы Петр Толстой, передает ТАСС.

В частности, речь идет о необходимости усиления уголовной ответственности, предусмотренной национальными законодательствами стран - участниц ОБСЕ, в отношении лиц, "принимающих участие в финансировании, планировании, подготовке или совершении террористических актов". Также в документе отмечается важность предупреждения "трансграничного перемещения лиц, оружия и денежных средств, связанных с террористической деятельностью".

Кроме того, в проекте резолюции содержится призыв "предпринять решительные действия по нейтрализации угрозы, которую представляют собой идеология терроризма, распространяемая в том числе в сети интернет и через социальные сети и используемая, в частности, для публичного оправдания терроризма, подстрекательства и вербовки". Российские парламентарии также предлагают призвать СМИ добровольно отказаться от предоставления информационных площадок террористам и их спонсорам, а также от нагнетания напряжения в информационном пространстве.

"Этот пункт резолюции мне кажется наиболее важным, так как сегодня основные события разворачиваются не на поле боя, а в студиях редакций СМИ и на просторах интернета", - отметил Толстой. "Мы все чаще сталкиваемся с откровенной фальсификацией фактов, главной целью которой является демонизация той или иной стороны или политической силы для дальнейшего оправдания агрессии в отношении целых народов", - сказал он, напомнив, что особенно это заметно на примере Сирии. "Западные СМИ приписывают преступления террористов правительственным войскам, тем самым оправдывая собственные далеко не всегда правомерные действия в отношении этого суверенного государства, а также "обеляя" репутацию организаций, признанных террористическими едва ли не во всем мире", - считает глава российской делегации.

Отдельным пунктом резолюции предлагается создать в рамках ПА ОБСЕ комитет по противодействию терроризму, который мог бы содействовать сближению подходов государств- участников в борьбе с террористической угрозой и координации их действий.

Недопустимость дискриминации

Во втором проекте резолюции, предлагаемом российской делегацией для принятия на сессии, говорится о "недопустимости дискриминации и нетерпимости в отношении христиан, мусульман и последователей других религий". Законодатели РФ напоминают о праве каждого человека на свободу мысли, религии и убеждений и призывают к межрелигиозному диалогу, а также подчеркивают, что "террористические акты совершаемые лицами или группами, ассоциирующими себя с определенной религией или убеждениями, не могут служить оправданием религиозной нетерпимости".