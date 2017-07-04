В Астане началось заседание рабочей группы гарантов перемирия в Сирии

2017-07-04 10:07 | www.trend.az | 4

Заседание рабочей группы гарантов перемирия в Сирии - России, Турции и Ирана - началось в Астане. Главный вопрос - согласование границ зон деэскалации.

Сейчас представители России и Сирии проводят двустороннюю встречу. К отелю Mariott в Астане, месту проведения переговоров, прибыл спецпосланник генсекретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура, сообщает корреспондент ТАСС.

Российскую делегацию на астанинских переговорах возглавляет спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев. Сирийскую – постпред страны при ООН Башар Джаафари, в состав группы также входит сирийский посол в Москве Рияд Хаддад.

Как сообщил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абрмахманов, итоговые документы начавшейся во вторник пятой встречи в Астане будут связаны с реализацией меморандума о зонах деэскалации.

"Если итоговые документы будут согласованы странами-гранатами, то их содержание будет в основном связано с реализацией меморандума о создании четырех зон деэскалации. По крайней мере, такую информацию нам предоставили страны- гаранты", - сказал он.

По его словам, речь идет о том, как реализовать меморандум, который был подписан странами-гарантами - Россией, Турцией и Ираном - во время предыдущей встречи по Сирии в Астане. "В плане реализации этого меморандума ключевое значение имеют такие вопросы, как определение самих границ этих зон, а также определение странами-гарантами и обсуждение между ними вопроса о контроле над функционированием этих зон деэскалации", - пояснил глава МИД. Он напомнил о том, что согласно меморандуму вдоль границ зон деэскалации должны быть установлены контрольно-пропускные и наблюдательные пункты.

"Планируется также, как это было заявлено странами-гарантами, обсудить вопросы разминирования тех культурных объектов на территории Сирийской Арабской Республики, которые находятся под охраной ЮНЕСКО, входят в Список Всемирного наследия этой международной организации", - сказал Абдрахманов.

Переговоры будут освещать более 180 журналистов, сообщил руководитель пресс-службы МИД Казахстана Ануар Жайнаков

"К этому моменту мы аккредитовали на переговоры по Сирии в Астане более 180 журналистов, из них 81 - представитель иностранных СМИ", - отметил Жайнаков.

"Меры безопасности, как и прежде, повышенные, мы проводим работу по обеспечению необходимых условий для работы делегаций, в том числе в месте проведения переговоров, в местах проведения двусторонних встреч", - сообщил представитель МИД.

Как рассказал руководитель пресс-службы МИД, во вторник будут проходить двусторонние встречи между делегациями участников - в закрытом для прессы режиме. На 5 июля ориентировочно после обеда по местному времени (плюс три часа по отношению к московскому времени) запланировано проведение пленарного заседания.