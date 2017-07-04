ANKA artık envanterde

2017-07-04 10:08 | www.trend.az | 1

Silahlı insansız hava aracı ANKA, TSK envanterine katıldı. Silahlı versiyonuyla atış testlerinden başarıyla geçen ANKA, keşif gözetlemedeki başarısına operasyonel başarısını da ekleyerek TSK’nın gücüne güç kattı. Silahlı atış testlerini tamamlayan Türk Silahlı Kuvvetleri, envanterinde hızla artan silahlı ve silahsız insansız hava araçlarıyla dünya orduları arasında öne çıkmaya başladı. Silahlı İHA ANKA’nın TSK envanterine geçmesinin ardından özellikle terörle mücadele bölgesinde kullanılması planlanıyor.

GENİŞ ALANDA OPERASYON

TAI’nin ürettiği silahlı ANKA, Bayraktar silahlı İHA ile birlikte başlatılan operatif görevleri bir üst aşamaya taşıyacak. Baykar’a göre daha üstün özellikler taşıyan silahlı ANKA, iletişimini uydu üzerinden sağlayabiliyor. Uydu üzerinden iletişimle birlikte silahlı İHA’nın görev yaptığı alan hayli geniş bir alanı kapsayacak.

SİYASİ KRİZLER BAĞIMLILIĞI BİTİRDİ

Türkiye, yakın geçmişe kadar silahlı insansız hava araçlarına duyulan ihtiyacı, satın alma yoluyla dahi gideremiyordu. İsrail’den alınan Heronlar, Mavi Marmara krizi üzerine parça tedariki ve bakım ihtiyaçları rafa kalkınca kullanılamaz hale gelmişti. ABD’den istenen predatörler de siyasi gerekçelerle sürekli ertelenmek suretiyle verilmemişti. TEİ’nin İHA motoru üretimini bu yıl tamamlaması bekleniyor.

Kaynak YeniŞafak