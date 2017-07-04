В Беларуси меняется порядок уплаты таможенных платежей

2017-07-04 10:10 | www.trend.az | 4

В Беларуси с 4 июля меняется порядок уплаты таможенных платежей, соответствующая информация размещена на сайте Государственного таможенного комитета, передает Белта.

"С 4 июля 2017 года изменяется порядок уплаты таможенных платежей. Независимо от таможни, в которой будет осуществляться таможенное оформление (декларирование) товаров, уплата таможенных платежей, как в белорусских рублях, так и в иностранной валюте, должна производиться на единые счета Минской центральной таможни", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе ГТК, это было сделано для упрощения работы юридических лиц. "Бывали случаи, когда субъект планировал ввозить товар через одну таможню, уплачивал деньги на ее счет, а потом менял свое решение и въезжал через другую таможню. Ему приходилось писать заявление, чтобы произвести зачет платежа. Сейчас будет единый счет, и таких вопросов больше возникать не будет", - отметили в комитете.

В ведомстве пояснили, что с 4 июля в расчетных документах на уплату в поле "УНП бенефициара" следует указывать УНП Минской центральной таможни - 100420574.

Данный порядок распространяется на уплату и зачисление: всех видов платежей, связанных с декларированием товаров, в том числе при декларировании товаров физическими лицами, - таможенных сборов за совершение таможенных операций, таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин; утилизационного сбора; обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов (за исключением обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов в отношении товаров для личного пользования, вносимого физическими лицами в иностранной валюте).

Прием платежей посредством автоматизированной информационной системы единого расчетного и информационного пространства (АИС "Расчет") на счета Минской центральной таможни будет осуществляться с 1 июля 2017 года.

Денежные средства, уплаченные юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями до 4 июля 2017 года, могут использоваться при декларировании товаров в любой таможне, в том числе отличной от той, на УНП которой денежные средства зачислены. Начиная с 4 июля 2017 года для возврата денежных средств следует обращаться в Минскую центральную таможню.