В Турции усилена борьба с незаконными азартными играми

2017-07-04 10:11 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Турция усиливает борьбу с организацией незаконных азартных игр, пишут во вторник турецкие СМИ.

В стране создана специальная комиссия, которая будет отслеживать сайты азартных игр. Комиссия функционирует в составе Генпрокуратуры Турции.

Отмечается, что учредители и пользователи сайтов азартных игр будут привлекаться к уголовной ответственности.

«Доходы, имущество организаторов онлайн азартных игр будут конфискованы, любые денежные переводы от онлайн азартных игр будут запрещены, сайты, рекламирующие азартные игры, будут заблокированы», - пишут СМИ.

Азартные игры в Турции были официально запрещены в 1984 году.

3 июня полиция Турции провела массовые рейды во всех провинциях страны против незаконных азартных игр. В рейдах участвовало более 10 тысяч полицейских.

Во время рейдов были проведены обыски в более чем шести тысячах ресторанов и кафе.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu