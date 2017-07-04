Мелек Гейдарова: Актеры «Bozbash Pictures» и «Bu şəhərdə» прожигают свой талант – ФОТО

2017-07-04 10:20 | www.oxu.az | 4

Oxu.Az представляет интервью с известной телеведущей Мелек Гейдаровой.

- В конце июня состоялась презентация вашей первой книги. Расскажите поподробнее об этом нашим читателям.

- Книга под названием «Bizdə qadın» («Женщина у нас») является сборником публицистики, написанной в разное время. Она повествует о внутренней силе женщины, затрагивает вопросы семьи, общества, ментальные вопросы.

- Если перелистать вашу жизнь как книгу, то какую страницу вы бы хотели вырвать?

- Ни одну. Все эти страницы сделали меня той, кем я являюсь. Трудности закаляют человека. Если бы трудностей не было, нам ничего не казалось бы интересным, и мы бы ничему не знали цену. Удары жизни сделали меня сильнее.

- Назовите 5 принципов, которыми вы руководствуетесь в жизни.

- У каждого есть свои принципы. Я никогда не унижаюсь перед людьми. Никогда не говорю одно и то же дважды. Никого не обсуждаю. Не отнимаю чужой хлеб. Не говорю ложь, которая может кому-то навредить.

- Можем ли мы в ближайшее время ожидать позитивных изменений в вашей личной жизни?

- Можно быть домохозяйкой, а можно быть карьеристкой. Я иногда хочу и того, и другого. Но это невозможно. Поэтому личная жизнь у меня не клеится. Я упрямая, не даю шанса людям.

- Какими качествами должен обладать супруг Мелек Гейдаровой?

- Я хочу, чтобы мужчина всегда доминировал в доме. Чтобы я жила на его деньги, а не он на мои. Мужчины «ломаются» передо мной. Я это не люблю. Ну и что, что я ведущая, меня все знают? Мужчина не должен мне подчиняться, а должен сделать так, чтобы я подчинялась ему. Я хорошо знаю людей. Когда ко мне подходят, я уже знаю, чего они хотят от меня.

- Какие советы вы могли бы дать женщинам, желающим сохранить форму?

- Я делаю все, что женщинам вредно. Очень люблю поесть, люблю шоколад, люблю поспать. Не занимаюсь спортом. В эфире и на фотографиях я выгляжу на 8-10 кг полнее. В жизни я более изящная, я даже перекрасила волосы в светлый цвет, чтобы меня не принимали за ребенка. Если женщина несчастлива, то она не будет хорошо выглядеть, никакой уход за телом ей не поможет.

- Мы видели вас не в фильмах, а в сериалах. Вы не снимаетесь в художественных фильмах?

- В первый раз покойный режиссер Шахин Закизаде доверился мне и снял меня в главной роли в сериале «Həkimlər». Тогда мне был 21 год. Затем я снималась в сериалах «Oğurlanmış arzular» и «Kolxoz». В фильмах я не снимаюсь потому, что их показывают один раз, а затем они стираются из памяти. Сериал длится долго, поэтому его смотрят больше.

- Какой образ вы не сможете воплотить?

- Мать, у которой умер ребенок.

- Вы уже три года работаете ведущей. Случались ли трагикомические происшествия во время эфира или за кадром?

- Раньше я всегда плакала, перед тем как выйти в эфир. Родители вырастили меня очень избалованной. Я не могу стерпеть обиды. Прошло много времени, я только сейчас привыкла к сложностям и правилам эфира. Хотя в процессе работы многое может произойти.

Как вы знаете, я веду передачу «Təəccüb çevrəsi» на телеканале Space. Один раз мы сняли 2-часовую программу за 8 часов. Камеры перестали работать, потом проблема была устранена.

Что касается сайтов, то меня неправильно представляют, публикуют в заголовке то, что я сказала в личной беседе, а не в интервью.

- Кто вы по профессии?

- Я училась на факультете экономики в Университете Хазар. Но на втором курсе бросила учебу, чтобы стать актрисой. Я не люблю учиться, у меня не хватает терпения проводить за партой 90 минут. Во время лекции я отпрашивалась по 4 раза, иногда не возвращаясь. Преподаватели просто махнули на меня рукой. Бросив университет, я некоторое время работала корреспондентом на телеканале Region, который теперь называется ARB. Затем я стала актрисой.

- Мы, однако, долгое время не видели вас в новых сериалах…

- Я уже устала от сериалов. Я современный человек. А там люди очень консервативные, не разрешают приходить на репетиции в шортах, коротких нарядах. Я потому пришла в эту сферу, чтобы чувствовать свободу. Из-за этого я даже прервала съемки в одном из сериалов. Я пришла в короткой юбке, но мне сделали замечание, чтобы я так не одевалась.

Им было неважно, чем я занимаюсь в свободное время, но во время репетиций нужно было показывать себя умной женщиной. Я не могу принять такой подход, человек везде должен быть самим собой. Вообще это относится не только к съемкам сериалов, такая же ситуация и в сфере шоу-бизнеса.

Однажды я была на одном из мероприятий представителей шоу-бизнеса, мне сделали претензии, мол, я слишком открыто одеваюсь. Хотя сделавшие мне замечание люди далеко не ангелы. Я иду в ногу со временем. Я же не живу в Иране, чтобы ходить в длинном платье с покрытой головой. Никто не может загнать меня ни в какие рамки. Если такая вероятность возникнет, то я сменю обстановку.

Один раз я получила приглашение сняться в фильме, но затем поняла, что у режиссера другие намерения, поэтому отказалась.

- А кто вам нравится из местных актеров и режиссеров?

- Заур Шафиев, Амалия Панахова. Из режиссеров Асиф Абрамов, Ровшан Исах, Самир Керимоглы, Эльчин Мусаоглы.

- Кто, по-вашему, самый капризный режиссер?

- Самир Керимоглы. Это режиссер номер один, он хорошо знает, что делает.

- Следите за молодым поколением актеров?

- Актеры этого поколения будут полностью забыты через 5-10 лет. Они не прилагают все усилия для того, чтобы получать уроки актерского мастерства, развиваться в этой сфере. Например, известный турецкий актер Кыванч Татлытуг пришел в эту сферу из модельного бизнеса. Но он всегда работал над собой, получал уроки актерского мастерства в Америке. У нас, как только получают деньги, покупают себе дома и машины. Актеры из «Bozbash Pictures» и «Bu şəhərdə» сами по себе очень талантливы. Но они вынуждены прожигать свой талант в коммерческих комедийных фильмах. Это относится и к представителям шоу-бизнеса.

Айтен Садыгзаде

Фото: Тюнзаля Агаева

