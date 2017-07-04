В Гяндже отца избили из-за сына – ФОТО

2017-07-04 10:27 | www.oxu.az | 5

В Гяндже избили человека, проживающего в общежитии.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в общежитии на улице Адиль хана Зиядханова.

Живущий в общежитии Муслим Аббасов 1982 г.р. с телесными повреждениями различных частей тела был доставлен в больницу скорой медицинской помощи города Гянджи. Состояние больного оценивается как среднетяжелое.

По словам близких, малолетний сын М.Аббасова подрался во дворе с детьми. М.Аббасов отвел сына домой. Через несколько минут несколько соседей позвали М.Аббасова на улицу и избили.

По факту ведется расследование в правоохранительных органах.

Э.А.

