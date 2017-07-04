Глава МИД Казахстана раскрыл повестку дня Астанинского процесса

2017-07-04 10:12 | www.trend.az | 4

Сегодня и завтра в Астане пройдет очередной пятый раунд Астанинского процесса. Министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов рассказал о повестке дня, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Прежде всего, речь идет о том, как реализовать меморандум о создании 4 зон деэскалации, который был подписан странами-гарантами (РФ, Турцией, Ираном) во время майской встречи. Безусловно, в плане реализации этого меморандума ключевое значение имеют такие вопросы, как определение самих границ этих зон, а также определение и обсуждение вопроса о контроле над функционированием зон деэскалации. Как вы помните, в этом меморандуме упомянуто о том, что вдоль границ зон деэскалации должны быть установлены контрольно-пропускные пункты и наблюдательные пункты», - сказал он в кулуарах заседания Правительства РК.

По словам главы МИД РК, также планируется обсудить вопросы разминирования культурных объектов в Сирии, которые находятся под гарантией ЮНЕСКО и входят в список всемирного наследия этой международной организации.

Абдрахманов добавил, что согласно данным российского центра по контролю за режимом прекращения боевых действий и примирению сторон на территории САР, около 65 вооруженных оппозиционных групп присоединились к этому режиму перемирия.

«Все делегации, которые планировали участвовать в данном важном этапе переговоров, прибыли (...) В этот раз, насколько мне докладывали, прибыли 9 представителей вооруженной сирийской оппозиции, которые на данный момент находятся в нашей столице», - рассказал министр.