Перестрелка в Пакистане: Много погибших

2017-07-04 10:40 | www.oxu.az | 6

По меньшей мере 13 человек погибли, более 20 пострадали в ходе перестрелки двух вооруженных групп в Пакистане, сообщает Oxu.Az со ссылкой на телеканал Geo TV.

По данным телеканала, инцидент произошел в городе Шикарпур провинции Синд рядом с полицейским участком. Среди погибших были две женщины и восьмилетняя девочка.

Сообщается, что пострадавшие были доставлены в больницу. Причиной перестрелки двух групп стал земельный конфликт.

Н.О.