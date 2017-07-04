Перестрелка в Пакистане: Много погибших
2017-07-04 10:40 | www.oxu.az | 6
По меньшей мере 13 человек погибли, более 20 пострадали в ходе перестрелки двух вооруженных групп в Пакистане, сообщает Oxu.Az со ссылкой на телеканал Geo TV.
По данным телеканала, инцидент произошел в городе Шикарпур провинции Синд рядом с полицейским участком. Среди погибших были две женщины и восьмилетняя девочка.
Сообщается, что пострадавшие были доставлены в больницу. Причиной перестрелки двух групп стал земельный конфликт.
Н.О.