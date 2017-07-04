В Гамбурге прошла презентация Национальной стратегии развития Таджикистана

2017-07-04 10:25 | www.trend.az | 4

В рамках празднования 20-летия национального единства по инициативе Посольства Республики Таджикистан в Германии и Почетного консульства Республики Таджикистан в федеральной земле Гамбург состоялось мероприятие под названием «Национальное единство – основа национального развития Таджикистана», в котором приняли участие представители политических, экономических и культурных кругов, члены немецкого Бундестага, соотечественники, студенты и члены Таджикско-немецкого общества дружбы, передает агентство Ховар.

Как сообщили в Посольстве Таджикистана в Германии, выступая перед присутствующими, Посол Таджикистана в Германии Маликшо Негматов высоко оценил вклад Основателя мира и национального единства — Лидера нации, Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона в достижение национального единства и общественного согласия в стране. Отмечалось, что благодаря миротворческой политике Лидера нации были приняты среднесрочные и долгосрочные программы по устойчивому развитию, и началась их поэтапная реализация. Затем прошла презентация основных пунктов Национальной стратегии развития Таджикистана на 2016-2030 гг., где была отмечена готовность Правительства Германии — важного партнера Таджикистана в Европе — содействовать реализации пунктов Национальной стратегии развития.

На данном мероприятии выступил член немецкого Бундестага Юрген Климке и рассказал о своих впечатлениях от поездки в Таджикистан в июне текущего года. Он заявил, что Республика Таджикистан за последние годы достигла значительных достижений во всех отраслях, располагает огромным экономическим потенциалом и возможностями и призвал представителей экономических и инвестиционных кругов наладить сотрудничество с Таджикистаном.