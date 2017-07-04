Беспилотник ANKA поступил на вооружение ВВС Турции

2017-07-04 10:25 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Отечественный беспилотник ANKA поступил на вооружение ВВС Турции, пишут во вторник СМИ страны.

Беспилотник ANKA будет активно использоваться в борьбе против террористической Рабочей партии Курдистана (РКП).

Как отмечается, в июне этого года были проведены тестовые полеты беспилотника.

С 2011 года в Турции налажено производство мобильных форпостов, хорошо зарекомендовавших себя в борьбе против боевиков РПК, а также производство пистолетов Canik TP9 и другой военной техники.

Турция также ведет разработку отечественной боевой лазерной системы.

В мае 2013 года Совет по научно-техническим исследованиям Турции (TÜBİTAK) выступил с предложением о создании лазерного оружия (YGLSS), которым планируется оснащать корабли турецких ВМС.

Работы в рамках проекта займут шесть лет, и на первом этапе будут разработаны два прототипа лазерного оружия, испытания которых будут проведены в Черном море.

Ранее в Турции также было проведено испытание отечественной ракеты большой дальности класса «земля-земля».

Новая ракета KAAN была запущена с полигона в провинции Синоп на севере Турции. Пролетев 280 километров в заданном направлении, она упала в Черном море. Отмечается, что это испытание является последним, после чего ракета будет принята на вооружение турецкой армии.

Ракетная система KAAN производства компании «Рокетсан» была представлена на международной выставке оборонной промышленности IDEF-2017 в Стамбуле.

Ракета KAAN диаметром 610 миллиметров способна оказать эффективную огневую поддержку армейским подразделениям. Она оснащена инерциальной навигационной системой и глобальной системой позиционирования (GPS) для нанесения точных ударов по целям. Ракета весом 2,5 тонны способна нести боезаряд весом полтонны.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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