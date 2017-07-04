Из российского аэропорта «Жуковский» в Баку открывается прямой авиарейс

2017-07-04 10:44 | www.apa.az | 4

Российский Pegas Fly с 27 июля откроет рейсы из подмосковного аэропорта "Жуковский" в Баку.

Как передает АПА-Экономикс, об этом говорится на сайте аэропорта.

Других подробностей на сайте не приводится.

Как сообщает агентство Interfax, в начале февраля министр транспорта России Максим Соколов говорил, что Азербайджан согласовал полеты российских авиакомпаний из «Жуковского».

Изначально Pegas Fly планировала начать регулярные полеты из «Жуковского» в Баку 14 марта.

Аэропорт «Жуковский» открылся в мае 2016 года. В 2016 году аэропорт обслужил около 53 тыс. человек против прогноза менеджмента в 350-400 тыс. человек. В 2017 году руководство аэропорта рассчитывает довести пассажиропоток до 1,5 млн. человек.