Из российского аэропорта «Жуковский» в Баку открывается прямой авиарейс
2017-07-04 10:44 | www.apa.az | 4
Российский Pegas Fly с 27 июля откроет рейсы из подмосковного аэропорта "Жуковский" в Баку.
Как передает АПА-Экономикс, об этом говорится на сайте аэропорта.
Других подробностей на сайте не приводится.
Как сообщает агентство Interfax, в начале февраля министр транспорта России Максим Соколов говорил, что Азербайджан согласовал полеты российских авиакомпаний из «Жуковского».
Изначально Pegas Fly планировала начать регулярные полеты из «Жуковского» в Баку 14 марта.
Аэропорт «Жуковский» открылся в мае 2016 года. В 2016 году аэропорт обслужил около 53 тыс. человек против прогноза менеджмента в 350-400 тыс. человек. В 2017 году руководство аэропорта рассчитывает довести пассажиропоток до 1,5 млн. человек.