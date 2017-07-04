Евгений Касперский поделился впечатлениями от посещения Азербайджана (ФОТО)

2017-07-04 10:34 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский поделился в личном блоге впечатлениями от посещения Азербайджана, рассказав в частности о старых нефтепромысловых объектах, на которых он побывал, находясь в Баку.

Касперский рассказывает в блоге о первой буровой вышке, которая была построена российскими инженерами на территории Азербайджана.

«Но вообще-то как-то совсем неожиданно увидеть до сих пор работающие буровые на городской окраине, в трёх километрах от старого города», - пишет он.

Кстати, примерно здесь же (в 40-50 км от берега) стоит первая в мире морская нефтяная платформа, вернее — целый город на сваях, он же «Нефтяные камни», пишет Касперский.

«Увы, попасть туда в этот раз не получилось, зато удалось посмотреть, как делают эти самые морские платформы на местном специальном заводе», - пишет Касперский, подробно рассказывая об этапах сборки платформ.

(Автор: Эльмира Таривердиева)