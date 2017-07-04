Президент Рухани прокомментировал сделку Ирана с Total

2017-07-04 10:49 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Заключенная Ираном и французским энергетическим гигантом Total многомиллиардная газовая сделка будет способствовать «передаче технологического, научного и управленческого опыта» между странами, заявил президент Ирана Хасан Рухани, сообщает во вторник PressTV.

«Подписание и реализация этого контракта - позитивный шаг на пути дальнейшего расширения экономического и технологического сотрудничества между двумя странами», - сказал Рухани накануне на встрече в Тегеране с генеральным директором Total Патриком Пуйаном.

Президент Ирана отметил, что его администрация стремилась подписать знаковое ядерное соглашение, известное как Совместный всеобъемлющий план действий (JCPOA), с группой стран P5 + 1, чтобы заложить основу для укрепления экономического сотрудничества Ирана с гигантскими компаниями.

В понедельник Иран и консорциум Total подписали в Тегеране контракт на разработку 11-го этапа газового месторождения «Южный Парс».

Согласно сделке, Total будет управлять проектом с 50,1-процентной долей, китайская CNPC будет владеть 30 процентами, а у иранской Petropars будут 19,9 процента.

Контракт является первой сделкой на основе недавно разработанных соглашений о нефти и газе, которые называются Iran Petroleum Contract (IPC).

Ранее Иран раскрыл представителям крупнейших мировых нефтегазовых компаний детали новых контрактов на добычу нефти на 52 месторождениях страны.

Модель нефтяных контрактов типа IPC разработана Ираном специально для повышения привлекательности нефтяных проектов страны для иностранных инвесторов. IPC предлагает подрядчикам различные этапы разведки, разработки и производства в качестве комплексного пакета.

Иностранные нефтяные компании, по сообщениям из Ирана, ведут интенсивные переговоры с целью возвращения на рынок страны.

Проект 11-го этапа разработки месторождения "Южный Парс" рассчитан на производство 56 миллионов кубометров газа в день.

Ожидается, что 11-й этап принесет Ирану доходы в размере 84 миллиардов долларов, исходя из текущих цен на нефть.

Газовое месторождение "Южный Парс" расположено в Персидском заливе. Это крупнейшее газовое месторождение в мире является собственностью Ирана и Катара.

Извлекаемые запасы газа месторождения, по оценкам экспертов, эквивалентны 215 миллиардам баррелей в нефтяном эквиваленте.

Кроме того, месторождение содержит около 16 миллиардов баррелей конденсата.

Месторождение "Южный Парс" разделено на 29 фаз и содержит около 14 триллионов кубометров газа, или около восьми процентов общемировых запасов.

(Автор: Эльмира Таривердиева)