Роналду заявил Пересу о желании остаться в «Реале»

2017-07-04 10:54 | www.oxu.az | 5

Форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду заверил президента клуба Флорентино Переса, что он не уйдет из команды этим летом, сообщает El Confidencial.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на livesport, испанское издание опубликовало выдержку из телефонного разговора между футболистом и функционером.

«За ужином с друзьями я только сказал, что меня огорчает эта ситуация и причиняет мне боль. Меня рассматривают в качестве преступника, хотя я всегда выполнял налоговые обязательства как в Англии, так и в Испании.

Я никогда не говорил, что хочу покинуть мадридский клуб», - заявил Роналду Пересу.

Телефонный разговор состоялся после поражения сборной Португалии от Чили в полуфинале Кубка Конфедераций.

Напомним, что испанская прокуратура подозревает Роналду в уклонении от уплаты налогов.

Э.А.

