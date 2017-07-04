В Астане пройдет встреча мэров 15 городов Центральной Азии

2017-07-04 10:51 | www.trend.az | 4

Встреча мэров 15 городов Центральной Азии пройдет во время Центрально-Азиатского форума по вопросам недвижимости, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на менеджера форума Асию Серикбаеву.

«В этом году у нас состоится встреча мэров городов. Асет Орентаевич (Исекешев - аким Астаны) направил приглашения для мэров городов Центральной Азии. Это Бишкек, Душанбе, Ашхабад и Ташкент, а также Алматы, Шымкент. Приглашены также остальные города-побратимы. Порядка 15 мэров посетят ивент. В первый день состоится встреча мэров городов. На этой встрече будут затронуты вопросы развития городов. Это очень актуальная тема: комплексное развитие города, которое затрагивает и инвестиционную привлекательность региона, и в целом - обмен опытом по инфраструктурному развитию», - рассказала Асия Серикбаева на встрече организаторов форума.

Отметим, Центрально-Азиатский форум по вопросам недвижимости CRE Central Asia 2017 пройдет 19-20 октября во Дворце независимости. CRE Central Asia 2017 - это место встречи, где собираются ведущие эксперты отрасли, где можно представить обзор не только действующих, но и планируемых проектов, получить самую актуальную статистику по рынку и услышать кейсы от экспертов по недвижимости рынков 15 стран Европы, Азии, стран СНГ, России и Центральной Азии. В 2017 году местом проведения выбран город Астана, в котором ежегодно проводилась Неделя коммерческой недвижимости CRE Week, уже зарекомендовавшая себя отраслевой диалоговой площадкой.

На территории 2000 м2 экспозиции во Дворце Независимости будут представлены: торгово-развлекательные центры, многофункциональные объекты, сектор жилой недвижимости, проекты комплексной застройки, консалтинговые и управляющие компании, архитектурные, дизайн-бюро, сервисные компании, промышленные объекты и земельные участки, технологии для успешной реализации проектов недвижимости.