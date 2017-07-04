Российский авиаперевозчик начинает полеты в Баку из нового аэропорта Москвы

2017-07-04 10:54 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Российская авиакомпания Pegas Fly ("Икар") c 27 июля начинает выполнение рейсов в Баку из нового международного аэропорта Москвы "Жуковский", говорится в информации, размещенной во вторник на сайте аэропорта.

Авиакомпания будет выполнять регулярные пассажирские рейсы "Жуковский" - Баку с периодичностью три раза в неделю до конца летнего расписания 29 октября.

Вылет по четвергам из Москвы будет осуществляться в 10:45 по местному времени с прибытием в Баку в 15:00 по бакинскому времени, а вылет из Международного аэропорта Гейдар Алиев в 16:15 - с прибытием в "Жуковский" в 18:10. По понедельникам и субботам вылет из Москвы назначен на 08:10 с прибытием в пункт назначения в 12:25. Время отбытия обратного рейса – 13:40 с прибытием в Москву в 15:35.

Полеты будут выполняться на самолетах Boeing-767.

Ранее сообщалось, что реализация рейсов начнется с 14 марта.

Открытие четвертого международного аэропорта Москвы "Жуковский" состоялось 30 мая. Заявленная пропускная способность первой очереди новой воздушной гавани - четыре миллиона пассажиров ежегодно.

(Автор: Максим Цурков)

Твиттер: @MaksimTsurkov