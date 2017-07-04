Немецкая полиция арестовала мужчину, готовившего теракт во время саммита G20

2017-07-04 11:07 | www.oxu.az | 5

Немецкая полиция арестовала мужчину, готовившего теракт во время саммита G20 в Гамбурге. У преступника изъяты взрывчатка и целый арсенал оружия.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает DW со ссылкой на гамбургскую полицию.

Злоумышленником оказался 30-летний житель Ростока, который планировал «серьезные преступления» во время саммита.

Сотрудники полиции провели обыски в трех квартирах и гараже в Гамбурге и Ростоке. Среди прочего, полицейские нашли коробки с метательными ножами, бейсбольными битами, кастетами и прицелами.

Также были обнаружены легальные и нелегальные пиротехнические изделия, взрывчатка, противогазы, контейнеры с пока неустановленными порошками, пакеты для транспортировки химических соединений.

По информации газеты Bild, задержанный был членом одной из местных леворадикальных организаций.

Саммит G20 пройдет в Гамбурге с 7 по 8 июля. Ожидается, что впервые личную встречу проведут российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп.

Н.О.