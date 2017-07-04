Азербайджанская лизинговая госкомпания привлекла страховщика минеральных удобрений

2017-07-04 10:56 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская государственная лизинговая компания ОАО Aqrolizinq объявила победителя тендера по привлечению страховщика минеральных удобрений и пестицидов, говорится в сообщении тендерной комиссии, размещенном во вторник в официальной печати.

Согласно сообщению, победителем тендера стала страховая компания AzerInsurance.

ОАО Aqrolizinq было создано 23 октября 2004 года и находится на балансе министерства сельского хозяйства Азербайджана.

Деятельность предприятия нацелена на улучшение ситуации в аграрной сфере и поддержку предпринимательства в Азербайджане путем приобретения и предоставления в лизинг местным землевладельцам различной сельскохозяйственной техники.

Государственная СК AzerInsurance создана в 1992 году, после распада Советского Союза, на базе бывшего правления государственного страхования и имеет 80 страховых агентств во всех городах и районах республики. Компания оказывает более 20 видов страховых услуг. Уставный капитал компании составляет девять миллионов манатов.

По данным Палаты надзора над финансовыми рынками Азербайджана, сборы СК в январе-апреле 2017 года составили 9,53 миллиона манатов, при выплатах в 4,44 миллиона манатов.

Официальный курс на четвертое июля составляет 1,7021 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов)