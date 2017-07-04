В Баку пройдет выставка, посвященная мексиканским художникам Фриде Кало и Диего Ривере

2017-07-04 10:58 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В Баку пройдет фотовыставка, посвященная выдающимся мексиканским художникам Фриде Кало и Диего Ривере.

Выставка будет организована посольством Мексики в Азербайджане, и откроется 6 июля в 19:00 в зале «Ротунда -1» отеля "Ландмарк", сообщило посольство.

Диего Ривера и Фрида Кало являются одними из наиболее известных личностей в истории искусства Мексики.

(Автор: Елена Косолапова)