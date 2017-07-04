Kılıçdaroğlu: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuruyoruz

2017-07-04 11:11 | www.trend.az | 0

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Mühürsüz seçimle ilgili... Referandum yapmıştık ve bu referandum maalesef, üzülerek ifade edeyim, Yüksek Seçim Kurulu'nun almış olduğu karar nedeniyle gayrimeşru hale geldi, meşruiyetini büyük ölçüde yitirdi. Şimdi dilekçemizi hazırladık. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) başvuruyoruz. İlk imzamı da buraya atıyorum. Hadi hayırlı, uğurlu olsun. Bugün dilekçeler gönderilecek." dedi.

Kaynak AA