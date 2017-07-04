В Китае 9-летний мальчик угнал автобус – ВИДЕО

2017-07-04 11:17 | www.oxu.az | 3

Китайский школьник в Гаунчжоу угнал автобус и ездил на нем по городу 40 минут, пока его не остановила полиция, сообщает Oxu.Az со ссылкой на ВВС.

В китайских соцсетях распространяется видео, на котором 9-летний мальчик водит автобус. Прохожие заметили школьника за рулем автобуса и сообщили в полицию. Остановить автобус удалось только через 40 минут с помощью GPS-устройства.

Мальчик все это время водил аккуратно и никого не задел. О повреждениях автомобилей или другого имущества также не сообщается.

Как школьнику удалось угнать автобус - неясно, но на фотографиях видно, что стеклянная часть двери автобуса разбита.

Собственник автобуса сообщила, что этого мальчика ранее уже задерживали за кражи мобильных телефонов и кошельков.

Мальчика после поимки доставили в участок. Полицейские распрашивали его об угоне, но мальчик закрывал лицо руками и отказывался отвечать на вопросы. СМИ пишут, что ему не стали предъявлять обвинения в связи с возрастом.

Н.О.