Инвестиции в основной капитал в Баку в этом году составили 5,3 млрд. манатов

2017-07-04 11:20 | www.apa.az | 3

Для развития экономических и социальных сфер города Баку в январе-мае объем инвестиционных вложений из всех финансовых источников в основной капитал составил 5 млрд. 298,1 млн. манатов или на 0,6% меньше по сравнению с соответствующим прошлогодним показателем.

Как сообщили АПА-Экономикс в Управлении статистики города Баку, на долю государственного сектора пришлись 30,9% всех инвестиций, частного - 69,1%. За отчетный период в строительно-монтажные работы было направлено 71,7% капвложений.

За отчетный период объем внутренних инвестиций, направленных в основной капитал, составил 32,9%. Иностранными предприятиями и организациями в основной капитал было инвестировано 3 млрд. 553,9 млн. манатов.