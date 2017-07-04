Деловые круги КНР активно осваивают туркменский рынок

2017-07-04 11:10 | www.trend.az | 3

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде во вторник открылась трехдневная универсальная выставка товаров КНР.

Свое обращение к участникам направил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Выставка товаров КНР, наряду с представлением огромного научно-промышленного потенциала дружественного государства, будет способствовать укреплению и расширению двусторонних торгово-экономических отношений и плодотворных деловых контактов, отмечается в послании президента.

Как отмечает глава государства, выставка призвана сыграть важную роль в расширении торгово-экономического сотрудничества и деловых связей с китайскими компаниями и инвесторами, увеличении объёмов внешнего товарооборота.

В экспоцентре представлены компании, специализирующиеся в сфере производства электрооборудования, строительных материалов, сельскохозяйственной и строительной техники.

Китайские производители демонстрируют металлические и пластиковые изделия, текстильную и ковровую продукцию, продовольственные товары. Кроме того, на выставке представлены компании КНР, работающие в сфере нефтегазовой и химической промышленности, транспорта, логистики, связи, здравоохранения, фармацевтики и торговли.

В течение последних пяти лет Китай является крупнейшим торговым партнёром Туркменистана.

По данным на 2016 год, в Туркменистане работают около сорока предприятий с участием китайского капитала, зарегистрировано около 70 инвестиционных проектов на общую сумму более 4 миллиарда долларов США и 2,3 миллиарда юаней. Компании из КНР представлены в нефтегазовой и телекоммуникационной сферах, транспорте, сельском хозяйстве, текстильной, химической и пищевой промышленности, здравоохранении и строительстве.

Компании Китая реализовали ряд крупных проектов в газовой сфере. В частности, CNPC принимает участие в освоении договорной территории "Багтыярлык" и обустройстве гигантского газового месторождения "Галкыныш". С 2009 года Китай импортирует туркменский газ: в этом году планируется повысить закупки до 38 миллиардов кубометров топлива с 35 миллиардов в прошлом году.

(Автор: Гусейн Гасанов)