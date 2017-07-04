Около 250 тыс. человек приняли участие в праздновании Дня Независимости в Минске

2017-07-04 11:13 | www.trend.az | 3

Около 250 тыс. человек приняли участие 3 июля в торжественных мероприятиях в честь Дня Независимости в Минске, сообщили Белта в МВД Беларуси.

Порядок обеспечивали специально созданные в МВД, ГУВД Мингорисполкома и УВД областей оперативно-ситуационные штабы. В столице на подходах к стеле "Минск - город-герой" работали пропускные пункты, которых на этот раз было 130. Работники правоохранительных органов создали комфортные условия для гостей праздника. Специальные пункты были предусмотрены для ветеранов, людей с ограниченными возможностями и семей с маленькими детьми. Праздничные мероприятия прошли без серьезных происшествий.