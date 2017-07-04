В этом году темпы инфляции в Баку замедлились

2017-07-04 11:40 | www.apa.az | 4

Цены на потребительские товары и услуги в Азербайджане в январе-июне не изменились относительно января-мая этого года.

Как сообщили АПА-Экономикс в Управлении статистики города Баку, за отчетный период продовольственные товары подорожали на 1,1%, тарифы на услуги населению – на 1,3%. Цены на непродовольственные товары не изменились

Отметим, что цены на потребительские товары и услуги в столице в январе-апреле выросли относительно соответствующего периода прошлого года на 0,4%, в том числе цены на продовольственные товары - на 0,7%, непродовольственные товары - 0,2%, тарифы на услуги населению – 0,4%.