Движение на мосту в Пиршаги частично ограничивается

2017-07-04 11:37 | www.oxu.az | 4

На автомобильном мосту, проходящем над железной дорогой в поселке Пиршаги, с утра 5 июля начнутся ремонтные работы для обновления асфальтобетонного покрытия.

Как сообщили Oxu.Az в ОАО «Азеравтойол», в связи с ремонтными работами на данном мосту движение транспортных средств частично ограничивается. Ремонтные работы планируется завершить в краткий срок.

Отметим, что данный мост ремонтируют в рамках работ по реконструкции автомобильной дороги Новханы-Пиршаги.

A.M.

