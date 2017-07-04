Движение на мосту в Пиршаги частично ограничивается
2017-07-04 11:37 | www.oxu.az | 4
На автомобильном мосту, проходящем над железной дорогой в поселке Пиршаги, с утра 5 июля начнутся ремонтные работы для обновления асфальтобетонного покрытия.
Как сообщили Oxu.Az в ОАО «Азеравтойол», в связи с ремонтными работами на данном мосту движение транспортных средств частично ограничивается. Ремонтные работы планируется завершить в краткий срок.
Отметим, что данный мост ремонтируют в рамках работ по реконструкции автомобильной дороги Новханы-Пиршаги.