В США губернатор закрыл пляжи для себя и семьи – ФОТО

2017-07-04 11:44 | www.oxu.az | 6

Губернатор Нью-Джерси Крис Кристи на два дня закрыл пляж и ряд других общественных заведений из-за сложностей с принятием местного бюджета. Но это не помешало политику отдохнуть на безлюдном пляже вместе с семьёй и друзьями.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Life, Крис Кристи отдохнул вместе с семьёй на общественном пляже, который был закрыт по его приказу.

Позже состоялась пресс-конференция, где на вопрос журналиста губернатор ответил, что уже давно не был на солнце. И почти сразу в Сети появились фотографии Криса, отдыхающего на побережье.

Помощник Криса Кристи Брайан Мюррей попытался отшутиться, сообщив, что губернатор и правда не был на солнце — его прикрывала шляпа. Кроме того, по словам помощника, Крис отдыхал на личной части побережья, а не на общественном пляже. Впрочем, эти аргументы не слишком утешили лишённых пляжного отдыха горожан.

Н.О.