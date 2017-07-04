Лавров и генсек ЛАГ обсудят Сирию, Катар, Ирак и Ливию

2017-07-04 11:29 | www.trend.az | 4

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудит в Москве с генеральным секретарем Лиги арабских государств Ахмедом Абуль-Гейтом ситуацию в Сирии, Ираке, Ливии и Йемене, а также кризис вокруг Катара и палестино-израильское урегулирование, передает РИА Новости со ссылкой на российское внешнеполитическое ведомство.

По данным МИД РФ, углубленные консультации Лаврова и Ахмеда Абуль-Гейта пройдут 5 июля.

"В ходе предстоящих консультаций будут подробно обсуждаться положение дел в Сирии, Ираке, Ливии и Йемене, кризис вокруг Катара, проблематика палестино-израильского урегулирования. В контексте неспадающей турбулентности в сфере безопасности предполагается, что особое внимание Сергей Лавров и Ахмед Абуль-Гейт уделят аспектам координации шагов, предпринимаемых, в том числе в коллективном формате, для противодействия международному терроризму и религиозному экстремизму", — говорится в сообщении.

Отмечается, что собеседники рассмотрят вопросы дальнейшего развития сотрудничества между Россией и ЛАГ в экономической, гуманитарной и культурной сферах, а также проанализируют ход выполнения плана действий по реализации принципов, целей и задач российско-арабского сотрудничества на 2016-2018 годы, принятого в ходе третьей министерской сессии Российско-Арабского Форума сотрудничества, состоявшейся в Москве 26 февраля 2016 года.

В МИД РФ также отметили, что политические контакты ведомства с руководством Лиги арабских государств носят устойчивый и регулярный характер, что позволяет в конструктивном партнерском ключе обмениваться мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня. В сообщении подчеркивается, что Россия высоко ценит содержательный диалог с арабскими странами и настроена на его дальнейшее углубление в интересах обеспечения мира и стабильности в этом регионе и мире в целом.