Оппозиция Турции обратится в Европейский суд по правам человека

2017-07-04 11:33 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Турецкая оппозиционная Народно-республиканская партия (CHP) обратится в Европейский суд по правам человека в связи с референдумом по поправкам в конституцию.

Об этом сказал глава партии Кемал Кылычдароглу, пишут во вторник турецкие СМИ.

Кылычдароглу отметил, что во время референдума в ряде избирательных округов были зафиксированы урны без печати.

16 апреля состоялся референдум по поправкам в конституцию Турции.

За поправки в конституцию проголосовали 51,33 процента избирателей.

В голосовании участвовали 84 процента избирателей.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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