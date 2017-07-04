Киев назвал число военных, погибших в Донбассе

2017-07-04 11:44 | www.apa.az | 4

Более 2,7 тысячи украинских военных погибли и более 10 тысяч получили ранения за время военного конфликта в Донбассе.

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил сегодня первый замминистра обороны Украины Иван Руснак.

«Более 2,7 тысячи военнослужащих погибли и более 10 тысяч ранены», - сказал Руснак на семинаре, посвященном безопасности в Черноморском регионе.

Отметим, в середине июня в Минобороны Украины заявляли, что 2696 украинских силовиков погибли и 9903 получили ранения с начала конфликта в Донбассе.